جامعة عين شمس: توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في أنشطة إجازة منتصف العام

تعد الأنشطة الطلابية التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهي التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.

وقال الطالب عبد الله محمد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد" إن هذه الأنشطة تزيد من ولاء الطلاب للجامعة".

وأكد الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن الفترة المقبلة بدءًا من أول يوم بأجازة منتصف العام ستشهد طفرة أكبر في الأنشطة الطلابية مع العمل المستمر على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة باعتبار ذلك هو الهدف الأسمى، وبحيث يجد كل طالب داخل الجامعة نفسه في نشاط يرتبط به و يتفوق فيه.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس، من الجامعات السباقة في تقديم خدمات لطلابها بما يتماشى مع ظروف الجائحة، سواء فيما يتعلق بالمناهج الإلكترونية أو تطوير خدمات الإتصال بالإنترنت والمنصات التعليمية وغيرها.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة أكبر في الأنشطة الطلابية لسعيهم علي العمل من أجل دفع خطط التنمية من خلال التركيز على مشروع محو الأمية وضرورة اعتبار مشاركة طلاب الجامعة في محو الأمية مسئولية مجتمعية وضرورة لتحقيق الديمقراطية و التقدم.

الجدير بالذكر، أن جامعة عين شمس حققت تقدما كبيرا في عدد الأبحاث الدولية المنشورة خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020 وفقا لبيان نشره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي، وذلك في اطار جهود إدارة جامعة عين شمس برئاسة أ. د. محمود المتيني رئيس الجامعة، وأ.د. محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لدعم البحث العلمي والباحثين.



احتلت جامعة عين شمس المركز الثاني بين الجامعات المصرية من حيث عدد الأبحاث المنشورة دوليا لباحثين مصريين خلال العام 2021 ، حيث وصل عدد الأبحاث المنشورة لباحثين من جامعة عين شمس الي 3,619 بحثا دوليا وبمعدل زيادة وصل الي 21,15 % مقارنة بالعام السابق.



أكد أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان هذا النمو يعكس حرص الجامعة علي تحقيق رؤيتها التي تهدف إلى منظومة داعمة للبحث العلمي ومحفزة للابتكار في ظل إسهام فعال لعلماء الجامعة انطلاقا من استراتيجة الجامعة (2018-2023) والمتسقة مع رؤية مصر 2030 في أن تصبح الجامعة ذات ميزة تنافسية عالمية في اطار منظومة ابتكارية في التعليم والبحث والمعرفة وخدمة المجتمع.



كما أبرز أ. د. محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث حرص الجامعة علي تعظيم قيم المكافآت الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم نظير مجهوداتهم الدؤوبة في نشر الأبحاث الدولية المميزة بما يساهم في تحقيق تقدم دائم في تصنيف الجامعة وفقا للمعايير العالمية.



بلغ عدد الأبحاث التي نشرها الباحثون المصريون في الجامعات والمراكز البحثية 38,664 بحثًا دوليًا. وجاءت جامعة عين شمس في الترتيب بعد جامعة القاهرة.