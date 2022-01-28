بالأسماء.. إصابة 3 مهندسين في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

شهد الطرق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوى جنوب المنيا حادث انقلاب سيارة مما أسفر عن إصابة 3 مهندسين تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة رقم 7392 ن - ر- د بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد بالقرب من مدخل ملوي ب 10 كيلومترا، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن.

تسبب الحادث في إصابة 3 مهندسين وهم محمد سعيد 29 سنة مقيم بالشرقية ومحمد أحمد 30 سنة مقيم القليوبية، وحسام عامر 27 سنة مهندس مقيم بالمنيا .

تم نقل المصابين الي المستشفي لتلقي العلاج، والتحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة

