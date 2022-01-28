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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثمان الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية.. صور

تشييع الجثمان
تشييع الجثمان

شيع المئات من أهالي الوحدة المحلية بقرية المؤانسة التابعة لمركز كفر صقر منذ قليل جثمان، الحاجة فهيمة على السيد والتي تعد أكبر معمرة بالشرقية عن عمر يناهز 109 أعوام عقب أداء صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد القرية عقب صلاة الجمعة.

فيما أكد اهالي القرية في حديثهم لموقع صدي البلد ان الفقيدة كان يشهد لها الجميع بحسن الخلق والسيرة الطيبة والاجتهاد من أجل تربية أبنائها واحفادها.

 

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كانت الحاجة فهيمة، أكبر معمرة بمحافظة الشرقية والتى تبلغ من العمر 107 أعوام اكدت في وقت سابق، أنها دخلت منزل الملك فاروق في طفولتها وتناولت الطعام فيه، وأنها كانت تحب الملك فاروق ورؤساء مصر وتحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت: "بحب السيسي.. هو طيب حلو".

 

وأضافت "فهيمة"، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان على قناة القاهرة والناس، أنها سحبت أموالها من البنك وتبرعت بها من أجل حبها لمصر.

 

وتابعت معمرة محافظة الشرقية: "أنا اتبرعت بفلوسي عشان بحب مصر وأهم حاجة الرئيس السيسي، وأنه هو يكون مبسوط وأنا أتبرع بأي حاجة، والرئيس السيسى بيسأل على الناس الطيبين

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الرئيس السيسي الشرقية الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجنازة تفاصيل صدى البلد الجمعة

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