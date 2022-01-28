غزل المحلة يتقدم على فاركو 2-1 في الشوط الاول بكأس الرابطة

انتهت احداث الشوط الاول بتقدم فريق غزل المحلة علي منافسه فاركو بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة .
تقدم فريق فاركو في الدقيقة 19 عن طريق رزقي حمرون وتعادل غزل المحلة في الدقيقة 33 بأقدام عبده يحيي وفي الدقيقة 43 سجل هشام عادل الهدف الثاني لغزل المحلة .
تشكيل فاركو لمواجهة غزل المحلة في كأس الرابطة:
حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"
خط الدفاع : رامي صبري _ عبد الله بكري _جابر كامل.
خط الوسط : أحمد الصغيري _ عزمي غومه _ سوكاري _ محمود حمادة.
خط الهجوم : إسلام جمال _ رزقي حمرون _ أحمد شريف.