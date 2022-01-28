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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشيوخ يناقش تعظيم الاستفادة من الكفاءات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن "تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وذلك دعما للمستجدات التي تشهدها الدولة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات".

و جاءت فلسفة وأهداف الاقتراح برغبة ان الدولة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي في جميع المجالات وبناء مصر الرقمية التي تقوم على ربط كل الجهات الحكومية إلكترونياً تيسيراً على المواطنين وتعزيزاً لقيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة بين كل مكونات المجتمع، وسـعياً لتصـبح مصـر من أفضـل المراكز العالمية التي تقدم خدمات الأعمال

وتم إنشـاء مركز تقييم واعتماد هندسـة البرمجيات (SECC) بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام ٢٠٠١ بهدف تقييم قدرات الشركات ومنحها شهادات اعتماد وتقديم استشارات وتدريبات للعمل على تحسين خدمات ومنتجات وتقنيات الشركات للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالتقنيات الحديثة كما يقوم المركز بتعزيز الكفاءة الفنية للشـركات المحلية، وفي عام ٢٠٠٥ نقلت تبعية المركز إلى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي أُنشئت بموجب القانون رقم 15 لسنة ٢٠٠٤ لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بمصـر، وعلى مدار السنوات التالية لإنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تراكم العديد من الكوادر والخبرات التي تعمل في مجالات الاستشـارات والتدريب، لذا وجب على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعظيم الاستفادة من هذه الخبرات بحيث يكون لها دور أكبر في التحول الرقمي الشامل.

اكد  النواب  ألا يقتصـر دور المركز على إعداد البرامج أو تقديم الاسـتشـارات والتدريبات التقنية فقط وعليه أن يمتد إلى الإشراف ومتابعة أداء الشركات وقياس مدى نضجها في فهم وتطبيق التحول يجب سوق العمل فور تخرجهم. العمل على تغيير ثقافة المجتمع عن مفهوم التحول الرقمي بمعناه الشامل وأنه لا يعني بالأساس تحول كل ما هو ورقي إلى إلكتروني. العمل على خلق جيل جديد من شركات التدريب والاستشارات لتعظيم الخبرات المتواجدة بالمركز ونقل هذه الخبرات إلى شركات جديدة تحت إشراف المركز.الرقمي. ضرورة الاهتمام بالحملات التسويقية واستهداف الطلبة الجامعيين لتدريبهم

و أوضح ممثلو الحكومة بأن المركز يدعم القطاع الحكومي عن طريق تدريب 8 آلاف شخص على مفاهيم التحول الرقمي وعدد من القيادات الحكومية على كيفية إدارة مشروعات التحول الرقمي. 

 الدور الرئيسي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هو تطوير الأسواق في مجال تكنولوجيا المعلومات والالكترونيات وإيجاد فرص محلية للشركات المصرية في السوق المصري، فتقوم الهيئة بتخصيص جزء من مشروعات التحول الرقمي لهذه الشركات، كما تقوم بعقد شراكات ومعارض داخلية وخارجية وفاعليات لجذب شركات من الخارج للاستثمار في الشركات المصرية. الغرض من إنشاء مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات هو رفع القدرة التنافسية للعاملين بالشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق تحسين كفاءة الإجراءات وجودة الخدمات والمنتجات المقدمة ومساعدة الشركات على تطبيق التقنيات الرائدة عالمياً، وتقديم خدمات استشارات وتدريب وتقييم. 

 

تكنولوجيا الشيوخ الحكومة التحول الرقمي مجلس الشيوخ

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