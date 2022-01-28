تجربة إبراز الإرث الثقافي العريق للإمارات.. جولة لعضو إمارة أبوظبي فى أكسبو

زار الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض "إكسبو 2020 دبي".

واطلع بن محمد بن زايد على مختلف أقسام ومواضيع الجناح التي تسرد قصة الدولة التي أصبحت موطناً لشعوب العالم من أكثر من 200 جنسية.

والتقى بفريق عمل الجناح الوطني، وأثنى على جهودهم في استقبال ضيوف الإمارات من مختلف أنحاء العالم، وأشاد بتجربة الجناح في إبراز الإرث الثقافي العريق للإمارات.

ويسرد الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض "إكسبو 2020 دبي" للمجتمعات المحليّة والعالميّة قصصاً عن أصالة شعبها وإرث أجدادها وجذور ماضيها الضاربة في عمق تاريخها العريق وتطلعات قيادتها نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.