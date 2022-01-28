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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط أمبولات ومستلزمات جراحة أسنان مهربة مع راكب في المطار

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبوالعزم مدير الجمرك من ضبط عدد من الأمبولات والمستلزمات الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 746 القادمة من إسطنبول اشتبه هيثم أحمد عبد الحكم  مأمور اللجنة الجمركية فى راكب تركى طالب بطب الأسنان قادم من تركيا حاول الخروج من باب اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه أية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفى .

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نصيف مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات متماثلة وتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على فتحى فوزى نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من روضة طارق مأمور الجمرك إشراف عمرو عبد المنعم مدير الحركه فتبين وجود 229 قطعة من الأمبولات والمستلزمات الخاصة بجراحة وزراعة الأسنان داخل حقائبه.

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 22 لسنة 2022 .

 

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

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