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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر.. مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك في كأس الرابطة

الزمالك وسيراميكا
الزمالك وسيراميكا كليوباترا

نقدم لكم خدمة البث المباشر لمباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك المقامة حاليا علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس الرابطة.

 

وأعلن هيثم شعبان المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الرابطة.

 

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط  - عبد الله محمود - وليد عبد المنعم - أحمد محسن.

خط الوسط:  بلال السعيداني - محمد حسن- ونيفول كوبينا - مصطفي ميسي.

خط الهجوم باسم مرسي - شادي حسين .


ويضم تشكيل الزمالك كل من:


حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمد طارق – محمد عبد الشافي
خط الوسط: إسلام جابر – ماجد هاني - يوسف أوباما – محمد أوناجم – رزاق سيسيه 
خط الهجوم: عمرو السعيد

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