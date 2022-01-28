عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كلية الرجل أغلى.. أفغان يبيعون أطفالهم وأعضاءهم بسبب الجوع.. فيديو

أفغان يبيعون أطفالهم
أفغان يبيعون أطفالهم وأعضاءهم من الجوع

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، كلية الرجل أغلي.. أفغان يبيعون أطفالهم وأعضاؤهم من الجوع.

ووفقا لمقطع الفيديو، الفقر يقهر العائلات الأفغانية، حيث أنهم يبيعون اعضائهم مقابل مبالغ زهيدة تعينهم على العيش، فإن الرجل يبيع كليته مقابل 2000 دولار.

أما كلية المرأة فتكون مقابل 1500 دولار، وعندما يضيق حالهم يبيعون أطفالهم أيضا، حيث قالت أفغانية باعت أطفالها: "لا أحد يقول لي أبيع أطفالي.. بل من أجل إبقائهم على قيد الحياة.. ولهذا السبب فكرنا فى بيعهم".

وتابعت أفغانية أخرى باعت أعضاؤها: "الوضع صعب للغاية فى أفغنستان الان.. وهناك الكثير من الأشخاص مثلي ليس لديهم زوج أو أب يعينهم".

وتفاقمت الازمة الإقتصادية والإنسانية فى أفغانستان منذ وصول طالبان للسلطة، ومازاد من سوء الأوضاع برد الشتاء القارس، بينما تسعي منظمات الإغاثة جاهدة لإنقاذ الملايين.

كلية الرجل أغلي أفغان لعائلات الأفغانية بيع أعضاء الأزمة الاقتصادية أفغانستان

ترشيحاتنا

الصين تعلن عن أكبر فريق للألعاب الأولمبية الشتوية في تاريخ البلاد

استعدوا للحرب .. متى وكيف وأين قد ينقض بوتين على أوكرانيا؟

كأس الرابطة| تعرف على نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

آخرهم قدري سعيد .. أربعة من أبرز الكتاب الصحفيين يرحلون في أسبوع

بسبب فيسبوك.. وقف إمام بـ أوقاف مطروح ومنعه من الخطابة

منسق دولي: الأمريكيون لا يريدون حربًا.. وقرار بايدن نشر قواته في أوروبا تهديد فارغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

هربا من الحريق.. مصرع أب ألقى بابنته من النافذة وقفز خلفها بالطالبية

انخفاض جديد.. الذهب يواصل مسلسل الخسائر اليوم الجمعة 28 - 1 - 2022

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

رسميا.. الزمالك يودع بطولة كأس الرابطة

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

حادث مروع.. جدة تقتل حفيدها بطريقة مأساوية| ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايزة أرشيف محترم.. منة عرفة ترد على انتقادات إلهام شاهين لرافضي المشاهد الساخنة

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

فيديو

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ