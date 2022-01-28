كلية الرجل أغلى.. أفغان يبيعون أطفالهم وأعضاءهم بسبب الجوع.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، كلية الرجل أغلي.. أفغان يبيعون أطفالهم وأعضاؤهم من الجوع.

ووفقا لمقطع الفيديو، الفقر يقهر العائلات الأفغانية، حيث أنهم يبيعون اعضائهم مقابل مبالغ زهيدة تعينهم على العيش، فإن الرجل يبيع كليته مقابل 2000 دولار.

أما كلية المرأة فتكون مقابل 1500 دولار، وعندما يضيق حالهم يبيعون أطفالهم أيضا، حيث قالت أفغانية باعت أطفالها: "لا أحد يقول لي أبيع أطفالي.. بل من أجل إبقائهم على قيد الحياة.. ولهذا السبب فكرنا فى بيعهم".

وتابعت أفغانية أخرى باعت أعضاؤها: "الوضع صعب للغاية فى أفغنستان الان.. وهناك الكثير من الأشخاص مثلي ليس لديهم زوج أو أب يعينهم".

وتفاقمت الازمة الإقتصادية والإنسانية فى أفغانستان منذ وصول طالبان للسلطة، ومازاد من سوء الأوضاع برد الشتاء القارس، بينما تسعي منظمات الإغاثة جاهدة لإنقاذ الملايين.