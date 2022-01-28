ثلوج على قمم الجبال.. الأرصاد: ننتظر تساقط أمطار على بعض المحافظات |فيديو

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت ايمان شاكر، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي احمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أن الطقس بارد نهارا وشديد البرودة في الليل، وفي بعض المحافظات يوجد بها صقيع على المزروعات، وثلوج على قمم الجبال.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن متوقع تساقط ثلوج على سانت كاترين، ودرجة الحرارة تصل لـ ٣ تحت صفر بسبب طبيعتها الجبلية.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك احتمال لتساقط الأمطار الخفيفة الي متوسطة في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وتكون الامطار متوسطة على محافظات الإسكندرية ومطروح.

واكملت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ننتظر تساقط أمطار خفيفة على بعض المحافظات، وتزيد على محافظة الإسكندرية.