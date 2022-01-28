الخارجية الروسية : توسيع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضينا

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، توسيع قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضيها، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "الإجراءات الروسية شملت في المقام الأول رؤساء الشركات العسكرية الخاصة الأوروبية العاملة في مناطق مختلفة من العالم، والذين لسبب ما لا يثيرون الحساسية لدى المسؤولين الأوروبيين في بروكسل".

وتابعت روسيا "تم تجديد قائمة المعاملة بالمثل أيضا من قبل ممثلي وكالات إنفاذ القانون والسلطات التشريعية والتنفيذية لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذين يتحملون مسؤولية شخصية عن تعزيز السياسات المعادية لروسيا وفرض الإجراءات التي تنتهك الحقوق المشروعة للروس".

واشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "البيان يتحدث عن وسائل الاعلام"، وأضافت أن "وزارة الخارجية الروسية أبلغت الجانب الأوروبي بهذه الخطوة بإرسال مذكرة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا".

كان الاتحاد الأوروبي، قرر في 13 يناير الجاري، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 يوليو 2022، حسب لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ أكثر من 7 سنوات قطاعات المال والطاقة والدفاع في البلاد.