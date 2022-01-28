عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صناع أساسيين للثقافة العربية

وزير الثقافة العراقي: عصر النهضة العربي بدأ من مصر

د. حسن ناظم وزير
د. حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي

قال الدكتور حسن ناظم، وزير الثقافة والسياحة والآثار والمتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، إن وزارة الثقافة العراقية تعمل على استعاده عافيتها عبر إعادة الوصل الثقافي على المستوى الرسمي عبر مذكرات التفاهم والرغبة في الشراكات، وعلى المستوى الغير الرسمي فهناك شعراء وأساتذه يسافرون ويشتركون في مختلف المؤتمرات الثقافية.

وأضاف وزير الثقافة والآثار والسياحة العراقي والمتحدث باسم حكومة العراق، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء»،  على فضائية «CBC»، أن العراق يشهد حقبه استعاده الصلات في الثقافة العربية بين أقطاب مهمة كمصر وسوريا، حيث أن العراق وسوريا ومصر هم الصناع الأساسيين للثقافة العربية، قائلا: «أن تستعاد تلك الصلة ويستعيد المثقفون العلاقات الثقافية فيما بينهم فهو أمر كبير للعراق وتلك الصلات العربية أجمع».

واستطرد: «المشروعات الفكرية الكبرى بداية من عصر النهضة العربي والذي بدأ في مصر مع الحملة الفرنسية صعودا إلى التحديث فتلك المسيرة الكبيرة ترافقها على الدوام إخفاقات وانفصال بين الرؤى المتطلعة للفكر وبين ما يحدث في الواقع، أما وبالنسبة للحقبة التي عشناها وبرزت فيها مشروعات فكرية عادت التفكير في أنظمتنا السياسية والفكرية فقد قدمت الكثير من الحلول منذ بدايات القرن العشرين».

وأوضح أن هناك انفصال بين الرؤى الفكرية التي يتم طبخها في الأكاديميات والجامعات ورؤوس المفكرين وبين المسار التاريخي لبلداننا في الاقتصاد والسياسية وغيره، «هنا معضلة، الدرس الفلسفي والأكاديمي يتطور ويتمرحل ويتغير لكن بلداننا مازالت تعاني على المستويات الاقتصادية والفكرية والاجتماعية».

وتابع: «علاقة الفكر في تغير أنظمتنا على المستوى الفكرى والسياسي ضعيفة إن لم تكن في بعض البلدان معدومه بالأساس».

وزارة الثقافة وزير الثقافة وزير الثقافة العراقي مجلس الوزراء العراقي الثقافة العربية

ترشيحاتنا

قانون التجارب السريرية يضمن حقوق المبحوثين بهذه القواعد .. اعرفها

بدون استغناء.. الحكومة تحدد مصير آلاف الموظفين بعد التحول الرقمي

مران المنتخب الوطني.. عودة "الونش" وشريف يشارك بـ "غرزتين" وحمدي فتحي متواجد

سمية الخشاب: شرعَا المفروض جوزي يجيبلي خدامة.. ودي نصيحتي للستات في التعامل مع الحماة

لبنان.. العماد جوزاف عون: ليس أمامنا خيارات إما الجيش أو الفوضى

غادر أمس ولم أشاهده إلا جثة.. تفاصيل جديدة في حادث الطفل المذبوح بالفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

جريمة بشعة|النيابة تطلب تقريرا عاجلا من الطبيب الشرعي بأسباب وفاة طفل الفيوم

الأمم المتحدة تحذر من كارثة غذائية في إثيوبيا

سهير المرشدي: يرضيكم جثمان أختي يبقى فى طوكيو ومش قادرين نرجعها مصر|فيديو

هربا من الحريق.. مصرع أب ألقى بابنته من النافذة وقفز خلفها بالطالبية

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

عندما تتحقق الأحلام.. نجمات مصر يتهافتن على التقاط الصور مع جون ترافولتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير عمليات.. 5 إطلالات تبرز رشاقة أحلام

عايزة أرشيف محترم.. منة عرفة ترد على انتقادات إلهام شاهين لرافضي المشاهد الساخنة

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

فيديو

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ