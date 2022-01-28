الرعاية الصحية بالأقصر: إنشاء إدارة رضا المنتفعين ضمن التأمين الصحي الشامل

لمتابعة شكاوى المواطنين

قال الدكتور إسماعيل العربي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إن تطوير الوحدات والمستشفيات الصحية، جاء لمواكبة وحفظ سلامة وأمن المريض، ومن شأنها استقبال كل الحالات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، الذى تم تطبيقه بالأقصر.

وأضاف "العربي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "تم تطوير كل المستشفيات المنوطة بتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، لتقديم الخدمات الطبية ذات الجودة العالية للأهالي في إطار المنظومة".

وأشار إلى أنه تم إجراء عمليات قلب مفتوح، وجراحات المخ والأعصاب للمرضى، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وهناك مستشفى نساء تقدم كل الخدمات الطبية ذات التخصصات المختلفة للنساء.

وأوضح: "أقصى مبلغ يدفعه المواطن فى العمليات الجراحية 300 جنيه، رغم أن العمليات تتجاوز 250 ألف و300 ألف جنيها، وأنشأنا إدارة جديدة باسم إدارة رضا المنتفعين، لمتابعة شكاوى المواطنين بشأن تلقى الخدمة الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ونحل كافة المشاكل".



وأردف إسماعيل العربي: "وصلنا إلى رضا المنتفعين بأكثر من 90% بالمحافظة، وكل المبادرات التي طبقت لخدمة المواطن المصري".