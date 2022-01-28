غدا .. 85512 طالبا يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية فى المنوفية

تنطلق صباح غدا السبت امتحانات الشهادة الاعدادية فى محافظة المنوفية والتي تستمر حتي الثالث من فبراير المقبل على مدار ستة أيام وسط إجراءات وقائية وصحية.



وأعلنت اماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم تجهيز وفرش وتطهير عدد 401 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية العشر بنطاق محافظة المنوفية لاستقبال 85512 طالب وطالبة على مستوى المحافظة بمشاركة 14639 معلم ما بين رئيس لجنة ومراقب اول ومراقب وملاحظ وإداري .



وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات لحلها فورا أو تلقي أية شكاوى من الامتحان أو تنظيم العملية الامتحانية يتبعها غرف عمليات فرعية بديوان كل إدارة تعليمية للإبلاغ الفوري عن أية حالات اشتباه أو إصابة بعدوى فيروس كورونا بين الطلاب أو العاملين باللجان الامتحانية .



