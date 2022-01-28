ابراهيم عيسى: تيار الاسلام السياسي مسئول عن الجفاف الحضاري العربي |فيديو

أكد الاعلامي ابراهيم عيسى، أن انسحاب سعد الحريري وتيار المستقبل من المشهد السياسي في لبنان سيترك فراغا سنيا مما سيؤدي إلى بحث شباب السنة عما يحتويهم بسبب تفكك تيارهم السني وبذلك سيذهبون للتنظيمات المتطرفة مثل داعش والقاعدة لشعورهم بالاحباط السياسي.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن سعد الحريري انسحب وفريقه السني المعتدل من المعركة السياسية في لبنان وهو في أعلى سنوات نضجه السياسي، متابعا: “تيار الاسلام السياسي هو المسئول عن الجفاف الحضاري العربي”.

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، أن الفريق الذي سيفوز بعد خروج سعد الحريري من المشهد السياسي في لبنان هي التنظيمات المتطرفة التي ستبحث عن تجنيد الشباب السنة في لبنان والذي انضم بعضهم لجماعات ومتطرفة وداعش خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن لبنان فى مأزق حقيقي ولابد أن تكون مصر لاعبا مهما للغاية فى هذا الملف السياسي الحضاري لان هذا الفراغ الهائل ليس بسيطا وسيعود علينا جميعا بالضرر.