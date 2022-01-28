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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذ 125 ألف صفقة تداول بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على 4 جلسات تداول بعد اعتبار اليوم الخميس أجازة رسمية احتفالا بعيد الشرطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 33.1 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.292 مليون ورقة منفذة على 125 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بقيمة 93.2 مليون جنيه، كما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع بقيمة 13.8 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر «EGX30» بنحو 1.98% إلى 11499 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX70 EWI» بنحو 3.56% مغلقًا الفترة عند 2130 نقطة، فيما تراجع مؤشر «s&p» بنحو 2.68% ليسجل 1848 نقطة.

كما هبط مؤشر «EGX30 capped» بنحو 2.27% مغلقًا عند 13604 نقطة، كما سجل «EGX100 EWI» تراجعا بنحو 3.26% مغلقًا عند 3126 نقطة.

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