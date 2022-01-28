نوستالجيا/ زى النهاردة.. مصر تهزم السنغال بهدف حسام حسن

شهد يوم الجمعة الموافق 28 يناير عام 2000 تحقيق منتخب مصر الوطني فوزا علي نظيره منتخب السنغال بهدف نظيف.

أقيم اللقاء علي ملعب ستاد ساني أباتشا بمدينة كانو النيجيرية وذلك في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لنهائيات كاس الامم الافريقية الثانية والعشرين والتي أقيمت مناصفة بين غانا ونيجيريا.

المباراة التي أدارها تحكيميا الجنوب أفريقي بتروس ماتابيلا وحضرها ثلاثون ألف متفرج.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39 من الشوط الاول عن طريق هداف البطولة السابقة حسام حسن.

الفوز رفع رصيد حامل اللقب منتخب مصر الوطنى الي ست نقاط ليضمن الصعود الي دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا.

جاء تشكيل منتخب مصر الوطنى على النحو التالي:

نادر السيد / ابراهيم حسن / عبد الظاهر السقا / هادي خشبة / ابراهيم سعيد / محمد عمارة / ياسر رضوان / ايمن عبد العزيز / طارق السعيد / حسام حسن / احمد صلاح حسنى.