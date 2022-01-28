الإعلامي أحمد الطاهري: المجني عليهم من ثورات الربيع العربي يعيشون في شتات.. فيديو

خصص برنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم، للحديث عن مرور 11 عامًا على ما سمي بثورات الربيع العربي، وماذا تحقق بعد اندلاع ما يسمي بثورات ”الربيع العربي؟.

وقال الإعلامي أحمد الطاهري، خلال تقديمه برنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نحن لن نحاكم الربيع العربي لأننا باختصار لو عملنا محاكمة؛ هتبقى غيابي، لهروب الجاني، أما المجني عليهم فأصبحوا في الشتات، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من يرتعد الآن في الشتات أيضا في مخيمات اللاجئين، ومنهم من كان يبحث أمس عن سكن ويبحث اليوم عن وطن".

وتساءل الطاهري، قائلا: "هل تعيش اليوم دول الربيع العربي في سلام واستقرار أم أصبحت تعاني من ويلات الحروب؟، وما هي التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على عالمنا العربي من جراء هذه الثورات؟".