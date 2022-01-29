نبيل عمر: كلمة الربيع العربي وصف أدبي وعاطفي وليس سياسي.. فيديو

خصص برنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم، للحديث عن مرور 11 عامًا على ما سمي بثورات الربيع العربي، وماذا تحقق بعد اندلاع ما يسمي بثورات الربيع العربي؟.

وقال الكاتب الصحفي نبيل عمر، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: " الشعب المصري الوحيد الذي استطاع تحويل المؤامرة إلى حركة شعبية حقيقية".

وأضاف: "من عبقرية الشعب المصري أنه استطاع الحفاظ على الأمن رغم المؤامرة".



وأشار إلى أن كلمة الربيع العربي وصف أدبي وعاطفي وليس سياسي، مؤكدا أن الشعب المصري لم ينزل في 2011 حتى يوم 5 فبراير .