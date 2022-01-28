أستاذ اقتصاد زراعي: 300 مليار جنيه تكلفة مشروع توشكى على مدار 20 سنة

أكد الدكتور سعد نصار، استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق صاحب الفضل فى اكتشاف مشروع توشكي والبدء في تنفيذه، مشيرا إلى أن توشكى كانت تزرع بالحبوب في العصر الروماني وتصدر الحبوب في المحيط العربي والاقليمي.

وكشف الدكتور سعد نصار، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، عن أن مشروع توشكى تم تخطيطه إلى أن تكلفته ستكون 300 مليار جنيه على مدى 20 سنة من عام 1997 إلى عام 2017 والعائد على المشروع كان مقدر يظهر سريعا من العام التالي لبدء المشروع.

وأشار الدكتور سعد نصار، استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إلى أن المشروع كان مقدر فيه أن الـ300 مليار كان تكون مقسمة 20% منهم على الدولة والـ80% المتبقية ستكون على القطاع الخاص، ولكن توقف ضخ الاستثمارات في مشروع توشكي بعد رحيل حكومة كمال الجنزوري.