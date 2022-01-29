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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دعم الدفعة.. طلبة طب أزهر القاهرة يشكلون ممرا شرفيا لتحية زميلهم محمود

طلاب جامعي
طلاب جامعي

عرض الاعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مصورا ل محمود بطل طب أزهر القاهرة.

 

وأظهر التقرير، قصة محمود بطل طب أزهر القاهرة، والذي لقي دعما من زملائه من طلبة وطالبات كليته، بعذ أن يشكلو ممرا شرفيا لتحيته بسبب "دعم الدفعة". 
 

 

وفي سياق آخر، نجحت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا ( ١ ) حي السلام بمحافظةالقاهرة، في تقديم خدماتها الطبية لنحو ١١٨٦ مواطنا حيث  شارك في فعاليات القافلة كليات: الطب، الدراسات العليا للطفولة، طب الأسنان، التمريض، الحقوق، التربية النوعية، إضافة إلى بنك الكساء المصري، الهيئة العامة لتعليم الكبار ومركز تعليم الكبار بالجامعة.
 

ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، السيد المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، و ا.د. الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،  ا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، ا.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، د. عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتحت إشراف ا. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تنسيق ا.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أحمد فايق اخبار التوك شو طب أزهر أزهر القاهرة تقريرا مصورا

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