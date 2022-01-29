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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 29 يناير 2022

صدى البلد

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 29 يناير 2022، حالة من التباين مقابل الجنيه المصري داخل البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو  17.85 جنيه للبيع و17.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.35 جنيه للبيع و21.02 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.18 جنيه للشراء

أسعار العملات في بنك قناة السويس 

بلغت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.67 للشراء، و17.98 جنيه للبيع، وسعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل بنك قناة السويس.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB 

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وبلغ اليورو 17.65 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع، وجاء الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري 

وأظهر موقع بنك أبو ظبي التجاري سعر اليورو أمام الجنيه عند 17.67 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك الأهلي 

كما بلغت مستويات سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وبلغ اليورو 17.76 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

اسعار العملات الدولار العملات الاجنبية العملات العربية

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