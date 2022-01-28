عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عندي تار من حد مش حاببني.. أحمد صيام يكشف سبب رفض ابنته دخول المجال الفني| فيديو

الفنان أحمد صيام
الفنان أحمد صيام

قال الفنان أحمد صيام، إن الفن فى حد ذاته ليس شيئا سيئا، ولكن السيئ به قد يكون بعض السلوكيات من الأشخاص الذين يعملون فى هذا المجال او من يعمل حوله، معقبا: "رفضت دخول ابنتي للفن بسبب الحكاية دي".

وأضاف "صيام"، خلال حواره ببرنامج "نص الكلام" المذاع عبر فضائية "النهار": "سبب رفضي أيضا لدخول ابنتي للفن؛ هو أن الأب دائما بيكون خايف على أولاده، حتي بعد ما يكبروا.. وانا عانيت فى المهنة، فمكنتش حابب انها تعاني نفس المعاناة بتاعتي".

وتابع: "انا طول عمرى محدش قدر يلوي إيدي أو يوجعني.. فكنت حريص ان محدش يخلص تاري من بنتي.. وانا عندي تار أكيد من حد مش حاببني.. ومقدرش أقول ليه فى الشغلانة دي.. لأن فيه حد بيحبك وحد لا.. فيه ناس كتير فى كل الشغلانات مبيحبوش أصحاب وجهات النظر.. دا جُرم بالنسبالهم".

وأكمل أحمد صيام: "أنا رجل صريح إلى أقصي حدود الصراحة.. لدرجة الصدامية أحيانا.. وفيه ناس بيكونوا محيطين بالفن أو دخلوا المهنة من أبواب خلفية لهم سلوكيات مش لطيفة.. الإنسان الموهوب أوي مش هتلاقي عنده تنازلات فى المهنة دي لان عنده يقين فى موهبته".

وأفاد: “لما كبرت بسنت بنتي ودخلت الجماعة أصبح عندها شخصية خاصة بيها ومن خلالها تقدر تحمي نفسها.. قولتلها أدخلي بس أكنك متعرفنيش ومتنتظريش أني هدعمك.. ودخلت من غير ماتقول أنها بنتي”.

الفنان أحمد صيام نص الكلام نجلة أحمد صيام احمد صيام

ترشيحاتنا

كنت بجدد التعاقد بأكلة جمبري.. محمد بركات: وقتي لسه مجاش في إدارة الأهلي

فيديو علي الفيس بوك يحرك الحماية المدنية لإنقاذ قطة معلقة على شجرة

خالد عليش يطالب بحق الأب في رؤية أبنائه: ليه الست دايما هي اللي مظلومة؟

ليست كورونا.. أستاذ مناعة يحذر: نزلات البرد الشديدة تؤدى للوفاة.. فيديو

عندي تار من حد مش حاببني.. أحمد صيام يكشف سبب رفض ابنته دخول المجال الفني| فيديو

الهروب من الصقيع للموت.. وسائل التدفئة تحصد أرواح المصريين بمنازلهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن الطقس.. فيديو

بعد جراحة الصليبي.. أول ظهور لـ أكرم توفيق من ألمانيا

طقس السبت.. الأرصاد: بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 8 درجات

جريمة بشعة|النيابة تطلب تقريرا عاجلا من الطبيب الشرعي بأسباب وفاة طفل الفيوم

السيسي كرّمها في حياتها وأرسل وفدا للعزاء فيها.. وداع مؤثر للحاجة فهيمة|شاهد

التموين : توافر احتياطيات من الزيت والسكر والأرز تكفي 3 أشهر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرر الانسحاب لنصرة فلسطين.. لاعب الكويت في التنس محمد العوضي يرفض مواجهة اسرائيلي

من غير عمليات.. 5 إطلالات تبرز رشاقة أحلام

بدون استغناء.. الحكومة تحدد مصير آلاف الموظفين بعد التحول الرقمي

عايزة أرشيف محترم.. منة عرفة ترد على انتقادات إلهام شاهين لرافضي المشاهد الساخنة

فيديو

فتاوى مبروك عطية.. طالب سيدة بالحج دون إذن زوجها| فيديو

بعد خلافات مع والدته.. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ