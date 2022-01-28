عندي تار من حد مش حاببني.. أحمد صيام يكشف سبب رفض ابنته دخول المجال الفني| فيديو

قال الفنان أحمد صيام، إن الفن فى حد ذاته ليس شيئا سيئا، ولكن السيئ به قد يكون بعض السلوكيات من الأشخاص الذين يعملون فى هذا المجال او من يعمل حوله، معقبا: "رفضت دخول ابنتي للفن بسبب الحكاية دي".

وأضاف "صيام"، خلال حواره ببرنامج "نص الكلام" المذاع عبر فضائية "النهار": "سبب رفضي أيضا لدخول ابنتي للفن؛ هو أن الأب دائما بيكون خايف على أولاده، حتي بعد ما يكبروا.. وانا عانيت فى المهنة، فمكنتش حابب انها تعاني نفس المعاناة بتاعتي".

وتابع: "انا طول عمرى محدش قدر يلوي إيدي أو يوجعني.. فكنت حريص ان محدش يخلص تاري من بنتي.. وانا عندي تار أكيد من حد مش حاببني.. ومقدرش أقول ليه فى الشغلانة دي.. لأن فيه حد بيحبك وحد لا.. فيه ناس كتير فى كل الشغلانات مبيحبوش أصحاب وجهات النظر.. دا جُرم بالنسبالهم".

وأكمل أحمد صيام: "أنا رجل صريح إلى أقصي حدود الصراحة.. لدرجة الصدامية أحيانا.. وفيه ناس بيكونوا محيطين بالفن أو دخلوا المهنة من أبواب خلفية لهم سلوكيات مش لطيفة.. الإنسان الموهوب أوي مش هتلاقي عنده تنازلات فى المهنة دي لان عنده يقين فى موهبته".

وأفاد: “لما كبرت بسنت بنتي ودخلت الجماعة أصبح عندها شخصية خاصة بيها ومن خلالها تقدر تحمي نفسها.. قولتلها أدخلي بس أكنك متعرفنيش ومتنتظريش أني هدعمك.. ودخلت من غير ماتقول أنها بنتي”.