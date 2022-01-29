بفضل الإصلاح الاقتصادي.. خبير: مصر نجت من صدمات الربيع العربي.. فيديو

خصص برنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، في حلقة اليوم، للحديث عن مرور 11 عامًا على ما سمي بثورات الربيع العربي، وماذا تحقق بعد اندلاع ما يسمي بثورات ”الربيع العربي؟.

قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر نجت من صدمات الربيع العربي الاقتصادية بتحمل الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "شادي"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الإدارة الحالية للدولة تستهدف عدالة التوزيع وزيادة فرص العمل".

وأشار الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،: "ما سمي بالربيع العربي تسبب في صدمات اقتصادية للدول التي وقع بها".