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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزارة الثقافة:127 ألف زائر فى ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن معرض القاهرة الدولى للكتاب تظاهرة ثقافية عالمية تعكس الريادة الحضارية المصرية.

 وأضافت الوزيرة أن الدورة الـ 53 من معرض الكتاب تأتى لتعبر عن شغف المجتمع بالمعرفة، ورغبته فى الاطلاع على أهم وأحدث العناوين فى مختلف المجالات، متابعة أن الفعاليات المتعددة والمتنوعة المصاحبة للمعرض نجحت فى استقطاب الجمهور .

جاء ذلك عقب إعلان الدكتور هيثم الحاج لاعداد رواد اليوم الثانى من الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والذى شهد حضور  127 الف زائر لمختلف القاعات التزموا بكافة الاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية"،  ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

كما تشمل الفعاليات برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر، كما أن هذه الدورة، ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 879 جناحًا.

وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية

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