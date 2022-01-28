عبد المنصف: نعمل ألف حساب لمنتخب المغرب.. وحلوله لا تتمثل في حكيمي وبوفال فقط

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري، على صعوبة المباراة التي ستجمع منتخب مصر بشقيقه المغربي، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال عبد المنصف في تصريحات لموقع “ البطولة” المغربي:"منتخبا مصر والمغرب قدمًا عروضًا رائعة في البطولة حتى الآن، وأنا سعيد بوصولهما لتلك المرحلة، كل فرد يميل لمنتخب بلاده، وآمل أن يكون الانتصار حليف الأفضل."

وأضاف:" نعمل ألف حساب لمنتخب المغرب لقوته المتمثلة في لاعبين على مستوى عالي وفي مختلف الدوريات الأوروبية وبالأخص أشرف حكيمي، لكننا لدينا أيضًا محمد صلاح ومصطفى محمد وغيرهما، ستكون مباراة حافلة بالإثارة."

وتابع:" أعتقد أن قوة المنتخب المغربي تكمن في أن الحلول يمكن أن تأتي من أي لاعب وليس حكيمي وبوفال فقط".

وتُقام المباراة في تمام الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل على ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.