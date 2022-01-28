عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد المنصف: نعمل ألف حساب لمنتخب المغرب.. وحلوله لا تتمثل في حكيمي وبوفال فقط

محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف

أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندري، على صعوبة المباراة التي ستجمع منتخب مصر بشقيقه المغربي، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال عبد المنصف في تصريحات لموقع “ البطولة” المغربي:"منتخبا مصر والمغرب قدمًا عروضًا رائعة في البطولة حتى الآن، وأنا سعيد بوصولهما لتلك المرحلة، كل فرد يميل لمنتخب بلاده، وآمل أن  يكون الانتصار حليف الأفضل."

وأضاف:" نعمل ألف حساب لمنتخب المغرب لقوته المتمثلة في لاعبين على مستوى عالي وفي مختلف الدوريات الأوروبية وبالأخص أشرف حكيمي، لكننا لدينا أيضًا محمد صلاح ومصطفى محمد وغيرهما، ستكون مباراة حافلة بالإثارة."

وتابع:" أعتقد أن قوة المنتخب المغربي تكمن في أن الحلول يمكن أن تأتي من أي لاعب وليس حكيمي وبوفال فقط".

وتُقام المباراة في تمام الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل على ملعب أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

منتخب مصر محمد صلاح محمد عبد المنصف الاتحاد السكندري منتخب المغرب كأس الأمم الافريقية بطولة كأس الأمم الإفريقية

موضوعات متعلقة

ارتديت ملابس فاخرة كنت أبيعها.. جورجينا تتحدث عن حياتها قبل وبعد معرفتها بـ رونالدو

رسميًا.. يوفنتوس يتعاقد مع دوسان فلاهوفيتش مقابل 70 مليون يورو

تقارير: ليفربول يتوصل لاتفاق مع بورتو للتعاقد مع المهاجم لويس دياز

الأسطورة المغربية صلاح الدين بصير : هذا العامل يحسم نتيجة مباراة مصر والمغرب .. وغيابات الفراعنة ستكون مؤثرة ( حوار)

غينيا الاستوائية تُقصي مالي من كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح

ديانج يشارك في تعادل مالي وغينيا الاستوائية.. وركلات الترجيح تحدد المتأهل

مباراة سلبية الأداء والنتيجة.. مالي وغينيا الإستوائية يتجهان للأشواط الإضافية

شوط أول سلبي بين مالي وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

كنت بجدد التعاقد بأكلة جمبري.. محمد بركات: وقتي لسه مجاش في إدارة الأهلي

فيديو علي الفيس بوك يحرك الحماية المدنية لإنقاذ قطة معلقة على شجرة

خالد عليش يطالب بحق الأب في رؤية أبنائه: ليه الست دايما هي اللي مظلومة؟

ليست كورونا.. أستاذ مناعة يحذر: نزلات البرد الشديدة تؤدى للوفاة.. فيديو

عندي تار من حد مش حاببني.. أحمد صيام يكشف سبب رفض ابنته دخول المجال الفني| فيديو

الهروب من الصقيع للموت.. وسائل التدفئة تحصد أرواح المصريين بمنازلهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن الطقس.. فيديو

بعد جراحة الصليبي.. أول ظهور لـ أكرم توفيق من ألمانيا

طقس السبت.. الأرصاد: بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 8 درجات

جريمة بشعة|النيابة تطلب تقريرا عاجلا من الطبيب الشرعي بأسباب وفاة طفل الفيوم

السيسي كرّمها في حياتها وأرسل وفدا للعزاء فيها.. وداع مؤثر للحاجة فهيمة|شاهد

التموين : توافر احتياطيات من الزيت والسكر والأرز تكفي 3 أشهر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرر الانسحاب لنصرة فلسطين.. لاعب الكويت في التنس محمد العوضي يرفض مواجهة اسرائيلي

من غير عمليات.. 5 إطلالات تبرز رشاقة أحلام

بدون استغناء.. الحكومة تحدد مصير آلاف الموظفين بعد التحول الرقمي

عايزة أرشيف محترم.. منة عرفة ترد على انتقادات إلهام شاهين لرافضي المشاهد الساخنة

فيديو

فتاوى مبروك عطية.. طالب سيدة بالحج دون إذن زوجها| فيديو

بعد خلافات مع والدته.. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ