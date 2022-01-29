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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة.. صفات برج الدلو.. وأسباب تأخر نمو الطفل.. وطريقة عمل الدونتس

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

 

صفات برج الدلو عبقري متميز واعظ أبرز الممثلين يوسف شاهين
 

برج الدلو ،جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها الخاصة التي تحدد شخصية الشخص ،يتميز مواليد برج الدلو بالعبقرية ومن أبرز مواليد هذا البرج المخرج يوسف شاهين .

 

مصر .. طريقة عمل الدونتس بالشيكولاتة أحسن من المطاعم
 

يعد الدونتس من أشهر الحلويات التى انتشرت في الفترة الأخيرة، ويمكن تقديمها بنكهات مختلفة ولذيذة يحبها الأطفال، وتضيف لمسة جميلة على السفرة بجانب مذاقها الجيد.

تقدم الشيف شيماء رفعت فى تصريحات خاصة لصدى البلد طريقة عمل الدونتس بالشيكولاتة .

 

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 29- 1- 2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا
 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد،توقعات الأبراج ليوم السبت 29 يناير 2022 .

 

تأخر النمو عند الأطفال وأنواعه وطرق التغلب عليها

 

ما هي أنواع تأخر النمو عند الأطفال؟
كيف يتم تشخيص التأخر في النمو عند الأطفال؟
كيف نتعامل مع تأخر النمو عند الأطفال؟
هل يمكن للأطفال التغلب على التأخر في النمو؟


يحدث التأخر في النمو عندما يستغرق الأطفال وقتًا أطول للوصول إلى المراحل التنموية (المهارات الخاصة بالعمر) مما هو متوقع في أعمارهم ومع ذلك ، فإن كل طفل فريد من نوعه ، والتأخير القليل في تحقيق المعالم الرئيسية ليس سببًا للقلق ومع ذلك ، إذا كان الأطفال متأخرين باستمرار في حركتهم وتواصلهم وسلوكهم وقدراتهم على التفكير والتعلم ، فقد يشير ذلك إلى مشكلة أساسية. إذا كان التأخر في النمو طويل الأمد ، فقد يطلق عليه إعاقة في النمو ، مثل الإعاقة الذهنية أو الشلل الدماغي .

نستعرض لكم من خلال السطور التالية أنواع و أسباب وأعراض والتشخيص وطرق مساعدة الطفل في تأخر النمو، بحسب ما نشره موقع medicalnewstoday.

الصحة المراة مرأة صحة صدى البلد المرأة والصحة

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