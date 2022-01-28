«مودرن جاس» تطمئن سكان مدينة بدر: لا تنزعجوا إذا شعرتم برائحة الغاز

أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس"-إحدى شركات قطاع البترول- أنه سيتم ملء تنك الرائحة الخاص بالمنظم 10000م3/س المغذي لمدينة بدر، وذلك غدًا السبت الموافق 29 يناير الساعة التاسعة مساءً .

وأهابت الشركة، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالعملاء عدم الإنزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز التي قد تنتج بالأماكن المحيطة بالمصدر، حيث أن أعمال ملء تنك الرائحةهى أعمال روتينية ولاتدخل أى خطورة وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان آمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء.

ونشرت الشركة، في بيان على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أرقامًا للاتصال بها فى حالة وجود أى استفسار يرجى اتصال بطوارئ الغاز الطبيعى من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ 24 ساعة على الرقم المختصر 129.