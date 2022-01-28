المدير الرياضي لغزل المحلة: تعاملنا بحكمة مع رحيل عودة.. وبسيوني الرجل المناسب

أكد صابر عيد ، المدير الرياضي بنادي غزل المحلة ، سعادته بتحقيق الفوز على حساب فاركو بنتيجة 3-1 في كأس رابطة الأندية.



وقال صابر عيد عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن الجهاز الفني الجديد بقيادة عبد الحميد بسيوني تأقلم مع الأجواء سريعاً في غزل المحلة خاصة مع وجود العديد من اللاعبين المميزين.



وأوضح أن إدارة المحلة وضعت سيناريو بديل بمجرد رحيل محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، مؤكداً أن عبد الحميد بسيوني المدير الفني الحالي كان الرجل المناسب.



وأشار إلى أن إدارة المحلة تعاملت بحكمة مع رحيل عودة واختارت البديل المناسب.