نجا الأبناء ومات الزوجين .. ننشر صور ضحايا المدفاة الكهربائية بالإسماعيلية

لقي زوجان مصرعهما خنقا بدخان الدفاية الكهربائية في فايد بالاسماعيلية، وتم نقلهما الى مشرحة القصاصين وتولت النيابة التحقيق.

من جانبهم، قال شهود عيان، أن المجني عليه كان يعمل ارزاقي بمحل فول وطعمية، وأنه كان كريم علي أطفاله لاقصي درجة ووقت وقوع الحادث، خرج الاطفال للهو أمام المنزل.

وحصل صدي البلد علي صور تجمع المتوفي بأطفالها.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، بلاغا بالعثور على جثتين هامدتين لزوجين داخل منزلهما بفايد السعيدية.

وتبين مصرع زوجين هما إسماعيل محمد محمد عثمان ٣٨ سنة "اختناق"، ريهام ربيع ابو الحسن ٣٤ سنة “اختناق”.



ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف في الإسماعيلية، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان وقوع الحادث، لنقل الضحايا.



وتبين أن الزوجين يرتديان كامل ملابسهما ولا توجد أى إصابات ظاهرية عليهما، وتم نقلهما لمشرحة القصاصين تحت تصرف النيابة العامة.

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