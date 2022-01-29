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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

اليوم.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالقاهرة

طلاب
طلاب

تنطلق اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢  بمحافظة القاهرة.

كان محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة أكد علي اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية وتعقيم وتجهيز اللجان الامتحانية استعدادا لامتحانات الشهادة الاعدادية واستكمال امتحانات النقل الثانوي  اليوم السبت والالتزام بتعليمات الوزارة وتوجيهات محافظ القاهرة بتشكيل غرف العمليات والمتابعة المستمرة .

كما أشار مدير المديرية إلى أن المديرية واداراتها الـ 33 شكلت  غرف عمليات علي مدار الساعة ونوبتجيات بالمدارس والدواوين.

وشدد علي رفع درجة الاستعداد بالمدارس، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين باللجان ودواوين المديرية والادارات التعليمية.

وأكد علي حشد كافة الجهود وتحقيق التنسيق الكامل بين الإدارات و الأحياء وجميع  الجهات المعنية، مشددا علي إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أية مشكلات ومتابعة الأرصاد الجوية.

ونوه إلى الالتزام بالإجراءات الآتية :
1- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

2- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب.  
3- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك  المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.
4- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخالفات أو رواكد عليها وازالة ماء الأمطار  
5_ وتسليك مسالك المطر
6_رفع أية أجهزة عن الأرض والتأكد من سلامة المعامل 
7_ إزالة مياه الأمطار من فناء المدارس 
8_ تعقيم اللجان قبل بدء الإمتحانات وبعد الإنتهاء منها 
9_ توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون عددهم 14 طالبًا فقط بكل لجنة.
10_ارتداء الكمامة للجميع الملاحظ والمراقب والطلبة
11_عدم السماح باستخدام الموبايل نهائيًا داخل اللجان
12- ضبط النفس وحسن التصرف واحتواء المواقف لاجتياز الامتحانات في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا ومتحوراته وتغيرات في المناخ من موجة صقيع وأمطار شديدة 

امتحانات القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول الاعدادية مديرية التربية والتعليم

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