المحلة: لن نفرط في عناصر الفريق.. وبسيوني باقٍ لأطول فترة

أكد صابر عيد ، المدير الرياضي بنادي غزل المحلة ، أن الإدارة الحالية ترفض تماماً الاستغناء عن أي عنصر من العناصر الأساسية لتكرار تجربة 2006.



وأوضح عيد عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن الفريق يضم حالياً عددا من اللاعبين الموهوبين وقدموا مستويات جيدة، مؤكداً أنه لا توجد أي نية للاستغناء أو التفريط في عناصر الفريق.



وأشار إلى أن المحلة تسعى للإبقاء على عبد الحميد بسيوني المدير الفني لأطول فترة ممكنة، موضحاً أن بسيوني وقع عقداً لاستكمال الموسم الحالي كما أن هناك نية للإبقاء عليه لتكوين مشروع طويل المدى.



وقال عيد إن غزل المحلة كرر نفس التجربة عام 2006 وقدم للكرة المصرية عدداً من المواهب على رأسها محمود فتح الله ومحمد عبد الشافي.