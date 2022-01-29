الافاتار والواقع المعزز.. أفكار جديدة للتعريف بدور وخدمات البريد

قالت عبير الحلو رئيس قطاع تطوير نظم الرقمنة بالبريد المصري، إن جناح الهيئة بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، شهد إقبالا كبيرا للتعرف على خدماته والتقاط الصور التذكارية مع الافاتار "عم سعيد" ساعي البريد.

وأضافت عبير الحلو في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حريصون على تقديم أفكار جديدة للتعريف بالبريد وما يقدمه من خدمات للعملاء، مشيرة إلى أن تقنية الواقع المعزز تضيف المزيد من المعلومات بشكل جذاب من خلال تعزيز الواقع الفعلي بواقع آخر افتراضي.

تابعت رئيس قطاع تطوير نظم الرقمنة بالبريد المصري، أصدرنا طابع تذكارى يأتى في اطار الحرص على توثيق الأحداث والمناسبات الهامة على المستويين المحلى والعالمي، مشيرة إلى أن البريد قام بتعريف شباب منتدى شباب العالم وشرح الكثير من الخدمات الجديدة المقدمة من قبل هيئة البريد.