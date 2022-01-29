تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي.. الإنتاج الحربى: طرح سيارة بديلة للتوكتوك نهاية العام

قال محمد بكر المتحدث باسم وزارة الدولة للإنتاج الحربى، إن بديلة التوك توك تعمل بمحرك نظام ثنائى بنزين وغاز طبيعى ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، وهناك خطة للعمل بالكهرباء فيما بعد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الكريم عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن بديل التوك توك يتميز بأنها ستكون مناسبة للعمل فى الأماكن الضيقة والطرق غير القياسية، لافتا إلى أنه يمكن للسيارة أن تقطع مسافة تصل إلى 550 كم بدون إعادة ملء.

وتابع أن هناك إمكانية للعمل على إنتاج المركبة لتعمل بمحرك كهربائى فى منتصف العام المقبل، وسيتم طرحها على نهاية العام الحالى.







