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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كنت بقبض وادفع.. أشرف عبد الباقى يكشف تفاصيل أول أجر تقاضاه

أشرف عبد الباقى
أشرف عبد الباقى

كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن بداياته الفنية مع الفنان محمد هنيدى ، لافتا لبدايتهم فى توقيت واحد حيث كان أول أدواره فى مسرحية خشب الورد أما محمد هنيدى فكانت بداياته فى مسرحية العسكرى الأخضر.


ولفت أشرف عبد الباقى خلال استضافته ببرنامج أحلى كلام والمذاع عبر فضائية الحياة ، إلى أنه كون تعاون فنى ثلاثى وصداقة جمعته بالفنانين محمد هنيدى والراحل علاء ولى الدين، مشيرا إلى أن أول أجر تقاضاه فى مسرحية خشب الورد كان 100 جنيه شهريا والتى كانت عام 1986 وعقب " كل ما كنت بقبض يقولولى عليك 700 جنيه لانى كنت شغال وبكسب كويس من شغل المقاولات كمان وكنت الوحيد اللى كنت لما بقبض بدفع " .


وتابع أشرف عبد الباقى ، إلى أن والدته عارضت فى البداية فكرة دخوله الوسط الفنى خاصة فى مرحلة الثانوية العامة وقالتلى " تمثيل ايه وهتطلع مشخصاتى ولكن أخويا اقنعها بعد ما شافوا أول عرض مسرحى ليا"  .

اشرف عبد الباقي الثانوية العامة الفنان محمد هنيدي الوسط الفنى عرض مسرحى

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