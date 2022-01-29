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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| بورشه كايين موديل 2023 تخضع لاختبارات الطقس البارد.. أحدث أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2022

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

 

بورشه كايين موديل 2023 تخضع لاختبارات الطقس البارد.. صور

رصدت العدسات التجسسية عدة صور مميزة للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بورشه كايين أثناء اختبارها في الطقس البارد تظهر مدى التحديثات والترقيات القوية للسيارة الفاخرة قبل الكشف عنها رسمياً، وتم نشر الصور الجديدة بواسطة موقع Motor1 العالمي المتخصص في اخبار السيارات

 

لوسيد اير فسي سباق تسارع ضد تسلا موديل S فمن الفائز؟.. فيديو

قدمت شركة تسلا الأمريكية العملاقة المتخصصة في ابتكار وإنتاج السيارات الكهربائية سيارتها الجديدة المعروفة باسم تسلا موديل S، والتي نجحت في كسر العديد من الأرقام القياسية في التسارع لتكون السيارة الكهربائية الأسرع في العالم بالتساوي مع منافستها المباشرة ريماك نيفيرا الخارقة التي تأتي من شركة ريماك الكرواتية.

 

توقف إنتاج سيارة BMW i3 في يوليو بعد تسع سنوات.. صور

أكدت BMW من خلال متحدتها الرسمي أن الطراز الأخير للسيارة الكهربائية المدمجة ذات الأبواب الخمسة من المقرر أن تسير على خط إنتاج BMW للمرة الأخيرة في مدينة لايبزيغ الألمانية في يوليو المقبل قبل إعادة تنظيم منشأة التصنيع استعدادًا لبدء الإنتاج لـ الجيل الثالث القادم من ميني كنتريمان خلال النصف الثاني من عام 2022.

 

أحدث أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2022 .. صور

تنتمي السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 إلى فئة السيدان الرياضية، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر باقة من التجهيزات الفنية بحسب الفئات المطروحة، إلى جانب التصميم الخارجي صاحب اللمسات العدوانية، بالاضافة إلى تقنيات دعم قائد المركبة، وعناصر الحماية والأمان.

 

بشكل وسعر خيالي .. ماكلارين T.33 الجديدة تخطف الأنظار |صور

تواصل شركة ماكلارين من تعزيز تواجدها داخل السوق العالمي، عبر نسختها الجديدة T.33، والتي كشف عنها مصمم السيارات الإنجليزي المخضرم " جوردون موراي"، وذلك بعد فترة من انطلاق النسخة T.50، ولكن يبدو أن هذه السيارة ستحمل الكثير من القدرات بعد ان وصفها جوردون بالسيارة الخارقة الأفضل في العالم من عائلة GT.

صدى البلد السيارات اسعار بورشه تسلا BMW هيونداي ماكلارين

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