التفوق للمغرب وكهربا آخر الهدافين.. تاريخ لقاءات الفراعنة وأسود الأطلس بأمم إفريقيا

يواجه غدا الأحد فى تمام الساعة الخامسة مساء منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب المغرب فى إطار منافسات ربع نهائى بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

وتأمل الجماهير المصرية فى مواصلة الفراعنة الكبار سلسلة الإنتصارات والأداء القوى الذى ظهر به اللاعبين أمام كوت ديفوار ومن ثم تحقيق الإنتصار على المغرب التى مثلت عقدة تاريخية للمنتخب الأول.

وتفوق منتخب أسود الأطلسي على الفراعنة الكبار عبر تاريخ مواجهات المنتخبين قبل اللقاء الذى يتجدد بعد خمس سنوات من آخر مواجهة بينهما حيث التقى الفريقان 27 مرة في مسابقات َمختلفة وكانت الكفة تميل لصالح أسود الأطلس بالفوز في 13 مباراة مقابل ثلاث انتصارات لمصر على فترات متباعدة وتعادل الفريقان 11 مرة وسجل المغاربة 30 هدفا مقابل 14 هدفا للفراعنة.

صدى البلد يستعرض تاريخ لقاءات منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب المغرب فى بطولة أمم إفريقيا عبر تاريخ مواجهات المنتخبين القارية.

تاريخ لقاءات الفراعنة وأسود الأطلس

كان اللقاء الأول في الدورة العربية التي نطمتها المغرب، وذلك في نهائي الدورة يوم 8 سبتمبر 1961، ولم تكتمل المباراة لانسحاب الفريق المصري احتجاجا على ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف الثالث للمغرب الذي اعتبر فائزا 2/3، وأحرز لمصر طه إسماعيل ورضا.

فى المواجهة الثانية والثالثة في تصفيات أمم أفريقيا وفاز أسود الأطلس بثلاثة أهداف دون رد سجلها مصطفى شكري " بيتشو" وادريس باموس والفيلالي في 14 مارس 1971، وفاز الفراعنة ايابا 2/3 في 27 مارس من نفس العام وسجل لمصر حسن الشاذلي هدفين وطه بصري فيما شهدت مدينة ازمير التركية اللقاء الرابع ضمن دورة البحر الأبيض المتوسط في 8 أكتوبر 1971، وانتهى بفوز المغرب بهدف.

وفي دورة القنيطرة الودية بسوريا التقي الفريقان للمرة الخامسة في 29 سبتمبر 1974، وفاز المغرب 2/4 وسجل لمصر ياسين مصطفى ومحمود رشدى وكان اللقاء السادس في أمم أفريقيا باثيوبيا ضمن الدور النهائى الذي اقيم بنظام الدوري بين مصر والمغرب ونيجيريا وغينيا، وذلك في 9 مارس 1976 وفاز أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف سجله أحمد أبو رحاب.

وفي سبليت بيوغوسلافيا كانت المواجهة السابعة بدورة البحر الأبيض المتوسط يوم 23 سبتمبر 1979، وانتهى بالتعادل السلبي ثم كان اللقاء الثامن في أمم أفريقيا بنيجيريا يوم 21 مارس 1980، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وفازت المغرب بهدفين دون رد.

والتقى المنتخبان للمرة التاسعة والعاشرة، ضمن تصفيات كأس العالم، وفي لقاء الذهاب بالدار البيضاء فاز الأسود بهدف يوم 26 ابريل 1981، وتعادلا بالقاهرة سلبيا في 8 مايو من نفس العام وكان اللقاء الحادي عشر في دورة البحر الأبيض المتوسط بالمغرب وذلك في الدور نصف النهائي يوم 15 سبتمبر 1983، وفاز المغاربة بهدفين مقابل هدف احرزه إبراهيم يوسف.

وفي تصفيات مونديال المكسيك التقي الفريقان للمرة رقم 12 و13، وانتهى لقاء الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبي في 12 يوليو 1985، وتمكن أسود الأطلس من الفوز ايابا بهدفين نظيفين في 28 يوليو من نفس العام وبعد انتظار 15 عام حان موعد تحقيق الفوز الثاني للفراعنة، وذلك بهدف طاهر أبو زيد في مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا بمصر، في 17 مارس 1986 في المواجهة رقم 14 وكان اللقاء الخامس عشر وديا بالمغرب يوم 6 ديسمبر 1988، وانتهى بالتعادل السلبي.

وفي تصفيات أمم أفريقيا كانت المواجهتين 16و17، وتعادل الفريقان بدون أهداف بالمغرب في 8 نوفمبر 1992، وتعادلا 1/1 بالإسكندرية في 11 يوليو 1993، وسجل لمصر ياسر عزت وكان اللقاء الثامن عشر بدورة الإمارات الودية في 2 فبراير 1994، وانتهى بالتعادل 1/1 وسجل حسام حسن لمصر بينما كان اللقاء التاسع عشر وديا بالمغرب في 17 مايو 1995، وانتهى بالتعادل السلبي.

وفي دورة الإمارات تجدد اللقاء للمرة رقم 20 وذلك يوم 20 مارس 1996، وفاز أسود الأطلس بهدفين للاشئ وجاءت المواجهتين رقم 21 و 22 ضمن تصفيات كأس افريقيا، وفي 6 أكتوبر 1996 تعادل الفريقان بالقاهرة 1/1 وسجل لمصر حسام حسن، وفازت المغرب بهدف دون رد في 21 يونيو 1997 وفي أمم أفريقيا التي أقيمت في بوركينا فاسو كان اللقاء رقم 23، ضمن دور المجموعات وفاز أسود الأطلس بهدف دون رد، يوم 17 فبراير 1998.

المواجهتان رقم 24 و 25 كانتا ضمن تصفيات كأس العالم، وتعادلا ذهابا بالقاهرة بدون أهداف في 28 يناير 2001، وفاز الفريق المغربي بهدف في الإياب يوم 30 يونيو من نفس العام وكان اللقاء رقم 26 في دور المجموعات بكأس إفريقيا بمصر، وانتهى بالتعادل السلبي في 24 يناير 2006.

وشهدت الجابون اللقاء الأخير بينهما يوم 29 يناير 2017 في دور الثمانية لكأس إفريقيا، وحقق الفراعنة الفوز الثالث بعد انتظار 31 عاما بهدف سجله محمود عبد المنعم كهربا.



