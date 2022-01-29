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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

لمعرض الكتاب 2023.. الناشر محمد عبدالمنعم يعلن تفاصيل مسابقة أفضل بحث عن انتصار الهوية

مؤتمر انتصار الهوية
مؤتمر انتصار الهوية

أعلن الناشر محمد عبد المنعم، مدير دار سما للنشر والتوزيع، عن طرح مسابقة لأفضل بحث مقدم بعنوان «انتصار الهوية» وسيتم طرحه في الحلقة الثانية من مؤتمر انتصار الهوية، المنعقد أمس في دورته الأولى بـ معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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مشيرا إلى تنظيم المسابقة في الحلقة الثانية للمؤتمر بالدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 2023، مضيفا أن دار سما ستتلقى الأبحاث المقدمة على أن يكون كل من الدكتور هشام عبد العزيز، والدكتور محمد الباز، والنائب مصطفى بكري، واللواء محسن الفحام هم أعضاء لجنة التقييم؛ وذلك تحت إشراف الهيئة المصرية العامة للكتاب.

 

وأوضح الناشر الناشر محمد عبد المنعم،  أن الهدف من مؤتمر انتصار الهوية هو توثيق جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، وألقى الضوء على مصطلح «تزييف الوعي» الذي يحمل معاني كثيرة، مؤكدا أن هذا ما فعلته جماعة الإخوان على مدار تاريخها ولا تزال تفعله حتى الآن.

 

كانت قد شهدت القاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 53، أمس الجمعة، افتتاح مؤتمر انتصار الهوية، بمشاركة كل من الدكتور هشام عبد العزيز ليلقي كلمة وزير الأوقاف، واللواء الدكتور محسن الفحام، والناشر محمد عبد المنعم، مدير دار سما للنشر والتوزيع، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور، والنائب مصطفى بكري.

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