هاشتاج ليلة عبد المجيد عبدلله يتصدر الترند ومغردون: صوتك سيطر علي مشاعرنا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج ليلة عبد المجيد عبدالله وجاء ذلك بعد حفلته ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا وجاءت التعليقات كالاتي :

وكانت قد عرضت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، لقاء مسجلا مع الفنان عبد المجيد عبدالله، تحدث من خلاله عن سبب غيابه عن الغناء بالحفلات، وسر إقناعه بالعودة مجددا بحفلتين متتاليتين في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، يومي 28 و29 يناير الجاري.



وأكد عبد المجيد عبد الله خلال لقائه مع روتانا أن فكرة المشاركة في الحفلات كانت موجودة لديه ولم يكن بحاجة لإقناعه، موضحا أن "ما عطله عن الحفلات هو ظروفه الصحية وإصابته بمرض المانير، وهي ظروف لها علاقة بالتوازن، ما كان يؤثر على تركيزه بشكل كبير، وهو ما منعه من المشاركة في الحفلات، وعاد إلى إحياء الحفلات لأن هذه الفرصة أتت"، متمنيا أنها تكون "بدابة لعودته".

وشدد عبد الله على أنه "مع إحياء الحفلات، ولكن ليس مع كثرة الحفلات"، لافتا إلى أن "ما يهتم به هو قيمة الحفلة ونوعيتها".