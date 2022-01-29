فنانة تونسية: منى زكي حطمت مستقبلها الفني بمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز

أنتقدت الفنانة التونسية هالة نور الفنانة منى زكى ، بعد تقديمها فيلم “ أصحاب ولا أعز ” ، وذلك فى احد البرامج التليفزيونية .

وقالت هالة نور : “ منى زكي حطمت مستقبلها الفني بمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز ، وعلى الرغم من كونها فنانة كبيرة ولكنى لم أحبها فى هذا العمل ، مؤكدة ان لديها أبنة ولا تقبل ان تشاهد العمل ” .

فيما دافعت الفنانة التونسية رابعة السافى عن الفنانة منى زكى ، مؤكدة انها ممثلة ومن حقها تجسيد كاقة الأدوار التى تناقش قضايا المجتمع ، بالإضافة الى ان العمل تم طرحه على منصة مشفرة ولكل شخص ان يشترك فيها أو لا يفعل ذلك.

وكانت قد أحتفت شركة فيلم كلينيك المشاركة في إنتاج فيلم "أصحاب ولا أعز" بالأرقام القياسية التي حققها عقب أيام من طرحه على منصة نتفليكس العالمية.

ونشرت الشركة بيانا عبر صفحتها على موقع فيسبوك جاء فيه:"في خلال أسبوع من إصداره، فيلم أصحاب ولا أعز أصبح في المركز الخامس من ضمن أفضل 10 أفلام عالمية غير إنجليزية على نتفليكس.. نحب أن نهدي هذا النجاح الرائع إلى كل طاقم العمل، وشركائنا والمشاهدين في جميع أنحاء العالم".

طرحت منصة نتفليكس فيلم أصحاب ولا أعز يوم 20 يناير الجالي، وهو النسخة العربية من الفيلم العالميPerfect Strangers ، الذي قدم منه 18 نسخة في بلدان مختلفة وقام ببطولته عدد كبير من النجوم.

ويعد فيلم "أصحاب ولا أعز" أول إنتاج سينمائي عربي لنتفليكس، وشارك فيه عدد من المنتجين من بينهم شركة فيلم كلينيك المالكة للمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

شارك في بطولة أصحاب ولا أعز عدد كبير من الفنانين من بينهم منى زكي وإياد نصار، وعادل كرم، وديامان عبود، جورج خباز، نادين لبكي، وأخرجه وسام سميرة.

تدور أحداث أصحاب ولا أعز حول اجتماع سبعة أصدقاء على طاولة العشاء، ويقررون جميعا ترك هواتفهم أمامهم والرد على جميع الرسائل والمكالمات على الملأ ما يكشف الكثير عن حياتهم الخاصة والخيانات الزوجية والأزمات التي يلاقيها الجميع في علاقاتهم الاجتماعية.



