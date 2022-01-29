عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنانة تونسية: منى زكي حطمت مستقبلها الفني بمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز

منى زكى
منى زكى

أنتقدت الفنانة التونسية هالة نور الفنانة منى زكى ، بعد تقديمها فيلم “ أصحاب ولا أعز ” ، وذلك فى احد البرامج التليفزيونية . 

وقالت هالة نور : “ منى زكي حطمت مستقبلها الفني بمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز ، وعلى الرغم من كونها فنانة كبيرة ولكنى لم أحبها فى هذا العمل ، مؤكدة ان لديها أبنة ولا تقبل ان تشاهد العمل ” . 

فيما دافعت الفنانة التونسية رابعة السافى عن الفنانة منى زكى ، مؤكدة انها ممثلة ومن حقها تجسيد كاقة الأدوار التى تناقش قضايا المجتمع  ، بالإضافة الى ان العمل تم طرحه على منصة مشفرة ولكل شخص ان يشترك فيها أو لا يفعل ذلك.

وكانت قد أحتفت شركة فيلم كلينيك المشاركة في إنتاج فيلم "أصحاب ولا أعز" بالأرقام القياسية التي حققها عقب أيام من طرحه على منصة نتفليكس العالمية. 

ونشرت الشركة بيانا عبر صفحتها على موقع فيسبوك جاء فيه:"في خلال أسبوع من إصداره، فيلم أصحاب ولا أعز أصبح في المركز الخامس من ضمن أفضل 10 أفلام عالمية غير إنجليزية على نتفليكس.. نحب أن نهدي هذا النجاح الرائع إلى كل طاقم العمل، وشركائنا والمشاهدين في جميع أنحاء العالم". 

طرحت منصة نتفليكس فيلم أصحاب ولا أعز يوم 20 يناير الجالي، وهو النسخة العربية من الفيلم العالميPerfect Strangers ، الذي قدم منه 18 نسخة في بلدان مختلفة وقام ببطولته عدد كبير من النجوم. 

ويعد فيلم "أصحاب ولا أعز" أول إنتاج سينمائي عربي لنتفليكس، وشارك فيه عدد من المنتجين من بينهم شركة فيلم كلينيك المالكة للمنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

شارك في بطولة أصحاب ولا أعز عدد كبير من الفنانين من بينهم منى زكي وإياد نصار، وعادل كرم، وديامان عبود، جورج خباز، نادين لبكي، وأخرجه وسام سميرة. 

تدور أحداث أصحاب ولا أعز حول اجتماع سبعة أصدقاء على طاولة العشاء، ويقررون جميعا ترك هواتفهم أمامهم والرد على جميع الرسائل والمكالمات على الملأ ما يكشف الكثير عن حياتهم الخاصة والخيانات الزوجية والأزمات التي يلاقيها الجميع في علاقاتهم الاجتماعية. 


 

منى زكى أصحاب ولا أعز نتفليكس منصة نتفليكس عادل كرم Perfect Strangers

ترشيحاتنا

مواعيد مباراتي دور ربع نهائى كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة اليوم

فنانة تونسية: منى زكي حطمت مستقبلها الفني بمشاركتها في فيلم أصحاب ولا أعز

الصحة : توفير كبسولات "فيتامين أ" للأطفال بالمجان في الوحدات الطبية

هل بدعة؟| حكم تقبيل المصحف إذا سقط.. رأي الفقهاء

تحرك تشريعي لـ إنشاء مستشفى تخصصي للأطفال فى شبين الكوم بالمنوفية

سعر النفط يتجاوز 91 دولارا للمرة الأولى منذ 7 سنوات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

الأمطار تضرب 6 مناطق بالقاهرة في الساعات الاولى من صباح يوم السبت

التموين: تخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية.. فبراير المقبل

بركات عن سخرية ضياء السيد من مكافأة الفوز على كوت ديفوار: مش بحب البسطرمة ولا اللي بياكلها

جريمة بشعة|النيابة تطلب تقريرا عاجلا من الطبيب الشرعي بأسباب وفاة طفل الفيوم

دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى النجم سلمان خان: شكرًا على إحساسك بحزننا

أدعية بعد صلاة الفجر .. 4 كلمات عظيمة لا تغفل عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

لحظة سقوط عارض سيرك أثناء تأرجحه في الهواء|فيديو

متحور كورونا القادم أشد عدوى من أوميكرون.. منظمة الصحة العالمية تحذر

فرنسا تمنع الجنسية عن مغني راب مسلم رفض الاحتفال برأس السنة

فيديو

فتاوى مبروك عطية.. طالب سيدة بالحج دون إذن زوجها| فيديو

بعد خلافات مع والدته.. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ