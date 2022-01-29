منها عين الرب.. 5 عناوين الأكثر مبيعا لدار إبهار للنشر في معرض الكتاب 2022

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53 إقبالا كثيفا على مدار اليومين الماضيين، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر الفعاليات حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".

وتنتعش الحركة الثقافية في مصر في معرض الكتاب 2022، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة.

وعن الأعمال الأكثر مبيعا، كشف المسئول بدار إبهار للنشر والتوزيع عن الأعمال الأكثر مبيعا بدار إبهار منذ بداية معرض الكتاب 2022.



والكتب الأكثر مبيعا بالدار هم خمسة أعمال، "ديمنولجي"للكاتب هيثم موسى، و"فخر المرايا 2" للكاتبة منار نور الدين، و"عين الرب" للكاتب مصطفى جمال، و"قصاصات بخط الجدار" للكاتبة سما هاني، و"منزل صانع الاحذية" للكاتب إياد درويش"