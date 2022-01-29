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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند: تسجيل 235 ألفا و532 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت تسجيل 235 ألفا و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد إلى 40 مليونا و858 ألفا و241 مصابا.

وأفادت الوزارة الهندية - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية اليوم - بأنه تم تسجيل 871 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 493 ألفا و198 وفاة.

وأضافت الوزارة أن 335 ألفا و939 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 38 مليونا و360 ألفا و710 أشخاص.

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