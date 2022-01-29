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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حرصت على المشاركة الإيجابية تجاه بلدها .. صندوق "تحيا مصر" ينعي الحاجة فهيمة

صدى البلد

علق محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر على وفاة الحاجة فهيمة أكبر معمرة في مصر ، قائلًا :" الحاجة فهيمة كانت حريصة أنها تيجي من الشرقية وتتبرع لصندوق تحيا مصر وتحط الفلوس بإيدها وده كان شرطها ".


وأضاف محمد مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح " والمُذاع على فضائية " دي إم سي ":" الحاجة فهيمة كانت مؤسسة متحركة ودايمًا كانت بتقف مع أهل قريتها في كل المناسبات "، معقبًا :" سألنا الحاجة فهيمة هل حد أجبرك على المشاركة في الصندوق ؟ .. قالت : أنا الكلمة كلمتي .. وهى مثال حقيقي للمرأة المصرية المشاركة في تأسيس أسرتها ومجتمعها ".


وتابع :" الحاجة فهيمة رحمها الله قالت لو بقى معايا فلوس هكرر تجربة التبرع تاني"، مؤكدًا أن السيدات المصريات لهم دور كبير في صندوق تحيا مصر .

ودعت مصر  الحاجة فهيمة أكبر معمرة والتي عاشت في محافظة الشرقية بقرية المؤانسة التابعة لمركز كفر صقر، بعدما تخطت عامها الـ 109.

الحاجة فهيمة، أكبر معمرة بمحافظة الشرقية شهد لها الجميع بحسن الخلق والسيرة الطيبة والاجتهاد من أجل تربية أبنائها واحفادها.
 

أكبر معمرة في مصر الحاجة فهيمة محمد مختار صندوق تحيا مصر تحيا مصر اخبار توك شو

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