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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مالية الشيوخ: تمويل الشقة بنسبة 100% يحقق رواجا للقطاع بعد إلغاء المقدم

شقق
شقق

أشاد النائب ياسر زكى وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ بقرار الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بإعفاء المواطنين من راغبي الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة للوحدات السكنية من التمويل العقاري.


وقال "زكى " فى بيان له أصدره اليوم إن زيادة حد التمويل العقارى إلي 100% من قيمة الوحدة السكنية في حالات التمويل بنظام الإجارة دون دفعات مقدمة ستكون له اثاره الايجابية والكبيرة علي رواج القطاع العقاري ويخفف الاعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلا والتي هي في حاجة ماسة لوحدة سكنية ولا سيما فيما يتعلق بالشباب المقبل علي الزواج وتكوين أسرة موجهاً التحية للدكتور محمد عمران على هذا القرار المهم والذى ستكون له اثاره على رواج القطاع العقارى بعد تأثره سلبياً خلال الفترة الماضية بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا.


وقال النائب ياسر زكى إن رواج القطاع العقارى سيكون له آثاره الإيجابية على رفع معدلات النمو الاقتصادي باعتباره قطاعا قائدا، علاوة علي نمو فرص العمل وانعكاسه علي تراجع معدلات البطالة باعتباره أبرز القطاعات في خلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مشيراً الى أن حصول المواطن علي تمويل قدره 100% من ثمن الوحدة العقارية في نظام الإجارة المنتهى بالتمليك في نهاية المدة سيسهم بشكل ملموس في التيسير علي المواطنين في اقتناء وحدة سكنية وهذه ميزة إضافية تتاح لمبادرة التمويل العقاري التى طرحتها الدولة خلال العام الماضي وهذا سيؤدى فى النهاية إلى انقاذ القطاع العقارى من الوقوع في براثن الركود وضمان استدامة نموه.

تمويل فيروس كورونا مجلس الشيوخ الرقابة المالية القطاع العقاري

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