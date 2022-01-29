برلماني: تصريحات السفير التونسي عن السيسي شهادة في حق مصر وقائدها وشعبها

اعتبر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، تصريحات سفير تونس لدى القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية السفير محمد بن يوسف، الذى قال فيها: لقد تعلمنا منذ الصغر حب مصر ونحن مفتتون بها وبحضارتها، فخورون بما تشهده من تنمية ونهضة عمرانية غير مسبوقة وخاصة ما تحقق بالعاصمة الإدارية من مبانٍ ونظام عمراني نموذجي، ونعتقد أنها بعد اكتمالها ستكون بمثابة المعجزة على أرض مصر وتأكيده على أن مصر أصبحت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر أمانا واستقرارًا وأن الرئيس السيسي نجح فى العبور بالدولة إلى بر الأمان واجتازت مصر بفضل رؤيته السديدة النفق المظلم وخرجت منه وهي تحقق خطوات عملاقة على درب التقدم والازدهار والتنمية الشاملة بمثابة شهادة كبيرة فى حق مصر وقائدها وشعبها العظيم.



كما اعتبر " حنفى " فى تصريحات له اليوم تأكيد السفير التونسى بأن الاحتفالات العظيمة التى شاهدناها مثل نقل المومياوات ثم افتتاح طريق الكباش بالأقصر، أكدت انتقال مصر الحبيبة إلى مرحلة تليق بجمهورية جديدة، كما أن مصر أرسلت ـ من خلال منتدى شباب العالم الذى احتضنته مدينة شرم الشيخ مؤخرا برعاية الرئيس السيسى ومشاركة شباب من 100دولة ـ رسائل تحمل المحبة والسلام بين جميع شعوب العالم بمختلف دياناتهم ومشاربهم الفكرية وطرحت الشباب كقوة فاعلة فى الحاضر والمستقبل، كل هذا يؤكد ما تتمتع به مصر من قوة ورغبة في السلام بمثابة أكبر دعاية ترويجية لمصر سياسياً واقتصادياً واستثمارياً وسياحياً موجهاً التحية للسفير التونسى على هذه التصريحات.



وأشاد النائب سيد حنفى طه بتأكيد السفير التونسى بحديثه عن العلاقات الثنائية بين البلدين وتأكيده على حرص كل من الرئيس قيس سعيد والرئيس عبد الفتاح السيسي على تقوية العلاقات الأخوية المميزة التى تربط البلدين ما زادها عمقا ويعطيها دفعا يوما تلو الآخر واشادته مجددا بمساندة الرئيس السيسى لنا فى عمق أزمة كورونا التي مرت بها تونس ودعمه لنا في تلك الظروف الدقيقة، عاشت مصر وعاشت الأخوة التونسية المصرية.