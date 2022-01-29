برلماني ناعيا الحاجة فهيمة: ضربت أروع أمثلة في العطاء لمصر وشعبها

نعى النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، السيدة الفاضلة فهيمة إبراهيم أكبر معمرة بالشرقية عن عمر يناهز 109 أعوام والتى حقق لها الرئيس أمنيتها بمقابلته، وحرصت خلال حياتها على المشاركة الإيجابية تجاه بلدها، حيث تبرعت لصندوق تحيا مصر بمبلغ 30 ألف جنيه، وشاركت بالإداء بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020م.

وقال " شمس الدين " فى بيان له اصدره اليوم إن هذه السيدة العظيمة رحمها الله الحاجة وتغمدها بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته فهيمة ضربت أروع أمثلة العطاء وبادرت بالتبرع بمدخراتها لصالح صندوق تحيا مصر.. مؤكداً أنها كانت مثالاً ملهماً لكل المصريين بصفة عامة وللمرأة المصرية التي حرصت تقدم الصفوف فى الحفاظ على مصر وامنها واستقرارها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حرص على تكريم الراحلة قبل عامين بعد تبرعها بمبلغ 30 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، إيمانا بدورها في مساعدة بلدها ورغبتها في المشاركة لدعم غير القادرين.

