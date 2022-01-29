أسود الكاميرون تخشى لدغات "عقارب" جامبيا في أمم إفريقيا

يلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره منتخب جامبيا، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على ملعب جابوما، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا.

ويسعى منتخب الكاميرون “صاحب الضيافة” لتحقيق الفوز على جامبيا في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حلم حلم التتويج بلقب أمم إفريقيا، للمرة السادسة في تاريخه.

كان منتخب الكاميرون فاز على جزر القمر بهدفين مقابل، في الدور ثمن النهائي، في مباراة مثيرة للجدل، بسبب مشاركة شاكر الهدهور “مدافع جزر القمر” في مركز حراسة المرمى بعد إصابة جميع الحراس بفيروس كورونا.

في المقابل، يطمح منتخب جامبيا في مواصلة مفاجآته المدوية في ظهوره الأول ببطولة أمم إفريقيا، بخطف الانتصار من “الأسود”، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

استهل منتخب “العقارب” مشواره في بطولة أمم إفريقيا بالفوز على موريتانيا بهدف نظيف، بينما تعادل مع مالي 1- 1 في الجولة الثانية، ثم حقق مفاجأة من العيار الثقيل في الجولة الثالثة بفوز قاتل على تونس بهدف نظيف.

واصل منتخب جامبيا مفاجآته في البطولة بالفوز على غينيا بهدف نظيف في دور الـ 16، ليواصل حلمه في بطولة أمم إفريقيا.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا، تونس مع بوركينا فاسو، في تمام التاسعة مساء.