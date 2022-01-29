المريخ السوداني يفاوض الأهلي لضم لاعبه

أكد عادل مصطفى نجم الأهلي الأسبق، أن هناك جلسة ستجمع بين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، مع حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال عادل مصطفى عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن هناك مفاوضات لضم بعض لاعبي الأهلي وعلى رأسهم محمد فخري صانع الألعاب الواعد.

وأشار إلى أن المريخ يفاوض أيضاً النيجيري أوستن أموتو مهاجم المصري البورسعيدي لضمه خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالإمارات، حيث يصطدم بمونتيري المكسيكي في بداية مشواره يوم 5 فبراير المقبل.

وطالب بيستو موسيماني مدرب الأهلي من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، الاكتفاء بتوجيه اللوم والعتاب علي لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام سموحة 3-0 في كأس الرابطة، وعدم توقيع عقوبة مالية عليهم خاصة أن معظهم عائد من الاصابة بكورونا.

وقال موسيماني، لابد أن نعد هؤلاء اللاعبين لكأس العالم للأندية خاصة أن معظم العائدين من الإصابة بكورونا غير جاهزين بدنيًّا ويفقدون وزنًا بسبب المرض وأن الهزيمة فرصة لاستبعاب الأخطاء قبل السفر إلي الأمارات.