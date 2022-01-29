رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، أعمال تطوير الطريق الدائري لمتابعة تتفيذ التوسعات.

واستمع مدبولي لشرح حول أعمال التطوير الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث إن أعمال التطوير مقسمة إلى عدة قطاعات بإجمالى طول يصل إلى 97.5 كم، منها قطاع الأوتوستراد/ سعد الشاذلى، الذى تم الانتهاء من أعمال التطوير به، وقطاع سعد الشاذلى/ طريق الإسكندرية الزراعى، الذى بلغت نسب تنفيذ الأعمال به نحو 95%، وشملت توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 30 م لكل اتجاه بدلا من 4 حارات، بطول 20 كم، وكذا توسعة 32 كوبرى علويا و13 نفقا.

كما أن قطاعات التطوير تضم أيضاً قطاع طريق الإسكندرية الزراعى/ طريق الإسكندرية الصحراوى، وقطاع طريق الإسكندرية الصحراوى/ تقاطع طريق الواحات، وقطاع المريوطية/ الأوتوستراد، إلى جانب كوبرى المنيب، وكوبرى الأوتوستراد، مستعرضاً نسب التنفيذ الخاصة بتلك القطاعات، والأعمال التى تمت من توسعة ورفع كفاءة للطريق القائم، وكذا ما تم إنشاؤه من طرق داعمة وكبارى وأنفاق فى هذه القطاعات.