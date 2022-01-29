العثور على طفل رضيع بشوارع قطور والنيابة تأمر بايداعه بالحضانات

شهدت مدينة قطور واقعة عثور المواطنين علي طفل رضيع علي قيد الحياه بمحيط بنك مصر بدائرة المركز وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



كام اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغاً من أحد الأهالي بالعثور علي طفل رضيع حديث الولادة بمحيط بنك مصر بدائرة مركز قطور.



كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل البلاغ والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وسؤال شهود دون التوصل إلى معلومات عن أهلية الطفل ومن ألقاه فى الشارع.

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الطفل إلى مستشفى قطور المركزي لفحص الطفل طبيًا والتأكد من سلامته وتبين أن الطفل فى عمر أيام، وعدم وجود أى إصابات به والتأكد من حاته الصحية .

ويكثف ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية ، جهودها لكشف لغز العثور على طفل رضيع، لم يتخط عمره اليوم ، بجوار بنك مصر بمدينة قطور بمحافظة الغربية ملفوفا داخل بطانية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بسرعه تفريغ كاميرات مراقبة للتحديد اهلية الطفل الضحية .