عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على طفل رضيع بشوارع قطور والنيابة تأمر بايداعه بالحضانات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مدينة قطور واقعة عثور المواطنين علي طفل رضيع علي قيد الحياه  بمحيط بنك مصر بدائرة المركز وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


كام  اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغاً من أحد الأهالي بالعثور علي طفل رضيع حديث الولادة بمحيط بنك مصر بدائرة مركز قطور.

تعليم الغربية تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة


كما  انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل البلاغ والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وسؤال شهود   دون التوصل إلى معلومات عن أهلية الطفل ومن ألقاه فى الشارع.

كما خصصت سيارة إسعاف  لنقل الطفل إلى مستشفى قطور المركزي لفحص الطفل طبيًا والتأكد من سلامته وتبين أن الطفل فى عمر أيام، وعدم وجود أى إصابات به والتأكد من حاته الصحية .

الداخلية تضبط موظفين في الغربية مكنا مواطنا من بناء مخالف

ويكثف  ضباط المباحث  الجنائية  بمديرية أمن الغربية ، جهودها لكشف لغز العثور على طفل رضيع، لم يتخط عمره اليوم ، بجوار بنك مصر بمدينة قطور بمحافظة الغربية ملفوفا داخل بطانية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بسرعه تفريغ كاميرات مراقبة للتحديد اهلية الطفل الضحية .

الداخلية قوة امنية المواطنين الشهادة الإعدادية مدين مدينة طفل رضيع كاميرات مراقبة سياره أسعاف مباحث الحضانات سيارة مستشفى قطور موظف بناء مخالف رضيع

موضوعات متعلقة

الخارجية الروسية: التهديد بحرب مع أوكرانيا يأتي من الحكومات الغربية وليس من موسكو

ترشيحاتنا

ذئب بشري بقرية شباس الملح .. بنت القرية البسيطة تحت التهديد بعد سرقة هاتفها

ارتفاع أسعار الطماطم..الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

فنلندا تتهم مبتكرة تطبيق بيجاسوس الإسرائيلي بالتجسس على دبلوماسييها

هدوء تام في لجان اللغة الإنجليزية ضمن امتحانات صفوف النقل الثانوي الأزهري

بسام راضي : الرئيس السيسي يستقبل نظيره السنغالي.. اليوم

فوائد الصبر على البلاء.. تعرف على أجره وصوره عند الأنبياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الأمطار تضرب 6 مناطق بالقاهرة في الساعات الاولى من صباح يوم السبت

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

4 بلطجية طعنوه حتى الموت.. وفاة نجل مدرب بلدية المحلة| تفاصيل مأساوية

التموين: تخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية.. فبراير المقبل

ناسا تعرض مكافأة مليون دولار لمن يطعم رواد الفضاء..ما القصة ؟

تحركات لزيادة الحد الأدنى لـ 2700 جنيه.. تعرف على زيادات القطاع الخاص في 2022

بركات عن سخرية ضياء السيد من مكافأة الفوز على كوت ديفوار: مش بحب البسطرمة ولا اللي بياكلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. متحور كورونا القادم أشد عدوى.. لحظة سقوط عارض سيرك من ارتفاع عالي.. فرنسا ترفض تجنيس مغني مسلم

لن تصدق عمره...أصغر طفل في العالم يتسلق جبل كلمنجارو

عمرها قرن.. شاهد أقدم سمكة "زينة" في العالم|فيديو

لحظة سقوط عارض سيرك أثناء تأرجحه في الهواء|فيديو

فيديو

عادات لا يصدقها عقل.. أغرب قوانين الزواج في العالم

عاصفة ثلجية قوية وإعلان الطوارئ.. شاهد ما يحدث بعدد من الولايات الأمريكية

البطاطس تصبح سامة.. 10 أطعمة لا تضعها أبدا في الثلاجة

أبرز مشاهد جوي أووردز .. سقوط مذيعة وترتر رامز

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ